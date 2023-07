Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3380)

Zawiera zmiany w ustawie o VAT: jeżeli opakowanie wielorazowe nie zostanie zwrócone, to podatek od kaucji będzie rozliczany raz w roku, a nie jak obecnie co do zasady 60. dnia od wydania produktu w opakowaniu. Trzeba będzie w tym celu prowadzić dodatkową ewidencję. Inaczej będzie z opodatkowaniem kaucji od jednorazowych opakowań (np. puszek), którą sprzedawcy będą musieli pobierać od 2025 r. W tym wypadku będą obowiązywały zasady stosowane dziś w odniesieniu do butelek zwrotnych.