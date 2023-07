Doradztwo w zakresie legalizacji pobytu, uzyskania pozwolenia na pracę czy zakładania działalności gospodarczej w Polsce podlega podatkowi od towarów i usług w naszym kraju – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w niedawnej interpretacji indywidualnej.

Wyjaśnił w niej również, że świadczenie podobnych usług co do zasady powinno być ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej. Pytanie zadała firma zajmująca się doradztwem dla obcokrajowców przebywających na terytorium Polski. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej doradza m.in. w zakresie uzyskania pozwolenia na pracę lub pozwolenia na tymczasowy pobyt oraz zakładania spółek i jednoosobowej działalności gospodarczej w naszym kraju. Usługi świadczone są na rzecz osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego i zameldowanych na stałe poza terytorium Unii Europejskiej. Klienci firmy najczęściej przebywają w Polsce tymczasowo, gościnnie lub w wynajmowanych lokalach. Mają wyłącznie tymczasowy meldunek w naszym kraju. Firma przyjmuje wynagrodzenie za swoje usługi najczęściej w formie przelewu na rachunek bankowy. Zdarzają się również płatności gotówkowe.

We wniosku o interpretację firma przekonywała, że świadczone przez nią usługi powinny być opodatkowane w miejscu stałego zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu obco krajowców, a więc poza terytorium UE. Wynika to z art. 28l ustawy o VAT. To, zdaniem firmy, oznaczałoby również, że nie musi ewidencjonować sprzedaży usług za pomocą kasy fiskalnej.

Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zwrócił uwagę, że usługi świadczone przez firmę nie są wykorzystywane w miejscu stałego zamieszkania obcokrajowców, a wiążą ich z Polską. Przywołał definicję stałego miejsca pobytu z art. 13 unijnego rozporządzenia wykonawczego 282/2011. Jest to miejsce, w którym osoba fizyczna zazwyczaj mieszka ze względu na powiązania osobiste i zawodowe. Jeśli powiązania zawodowe istnieją w innym państwie niż osobiste lub gdy nie ma powiązań zawodowych, to zwykłe miejsce pobytu określają powiązania osobiste wykazujące ścisłe związki danej osoby fizycznej z miejscem, w którym zamieszkuje.

W świetle wspomnianej definicji zwykłym miejscem pobytu obcokrajowców jest Polska, a skoro usługi świadczone na ich rzecz nie są wykorzystywane w miejscu ich stałego zameldowania, to podlegają opodatkowaniu VAT w naszym kraju – stwierdził dyrektor KIS.

Firma nie uniknie też łatwo obowiązku ewidencjonowania sprzedawanych usług za pomocą kasy fiskalnej. Jeśli przekroczy limit obrotu w wysokości 20 tys. zł, to jedyną możliwością skorzystania ze zwolnienia byłyby preferencje określone w par. 2 ust. 1 i poz. 37 załącznika do rozporządzenia ministra finansów z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2021 r. poz. 2442 ze zm.).

Przyznają one zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania, gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki:

świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych otrzyma w całości zapłatę za pośrednictwem banku, poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej czynności dotyczyła;

przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w par. 4 rozporządzenia, do których nie stosuje się zwolnień.

W tym przypadku wszystkie warunki nie zostaną spełnione, a więc firma ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, jeśli przekroczy limit obrotu w wysokości 20 tys. zł – podsumował dyrektor KIS.©℗