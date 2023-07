Przedsiębiorca strefowy, który w 2018 r. uzyskał decyzję o wsparciu nowej inwestycji, nie może uznać, że otrzymane potem odszkodowanie za szkodę wyrządzoną sześć lat wcześniej jest dochodem wolnym od opodatkowania – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Chodziło o przedsiębiorcę działającego w branży drzewnej, który miał decyzję o wsparciu ważną przez 15 lat. Działalność gospodarczą prowadził wyłącznie na określonym w niej terenie. Rok po uzyskaniu decyzji, a więc w grudniu 2019 r., towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło mu ponad 1,4 mln zł tytułem odszkodowania za szkody związane z pożarem wraz z odsetkami za zwłokę. W wyniku pożaru, który nastąpił w lutym 2012 r., zniszczeniu uległ budynek hali produkcyjnej oraz urządzenia i maszyny do obróbki drewna i produkcji palet oraz narzędzia i środki obrotowe. Spalony budynek hali znajdował się na działce wymienionej w decyzji o wsparciu. Przedsiębiorca zakwalifikował uzyskane odszkodowanie i odsetki do przychodów operacyjnych związanych z produkcją drewna. We wniosku o interpretację przekonywał, że dochody, które uzyskał, pochodzą z działalności uwzględnionej w decyzji o wsparciu i zostały uzyskane na terenie wymienionym w decyzji.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał inaczej. Przypomniał, że przedsiębiorca może korzystać ze zwolnienia z PIT dla dochodów uzyskiwanych na podstawie decyzji o wsparciu o nowej inwestycji dopiero od miesiąca, w którym poniósł koszty po dniu wydania decyzji lub wyczerpania maksymalnej dopuszczalnej pomocy regionalnej, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej. Takie zasady wynikają zarówno z par. 9 ust. 1 nieobowiązującego już rozporządzenia Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. (Dz.U. poz. 1713), jak i z aktualnego rozporządzenia z 27 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2861). Odszkodowania wraz z odsetkami za zwłokę, związanego ze zdarzeniem z przeszłości, nie można więc uznać za dochód z nowej inwestycji, który korzysta ze zwolnienia z daniny na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o PIT. Ma ono bowiem na celu zrekompensowanie szkody, a nie uzyskanie dochodu z inwestycji – wyjaśnił dyrektor KIS.

Zgodziły się z tym również sądy obu instancji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 14 lipca 2020 r. (sygn. akt I SA/Rz 386/20) podkreślił, że skoro art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o PIT obowiązuje dopiero od 30 czerwca 2018 r., a ustawa o wspieraniu nowych inwestycji z 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162), która wprowadziła preferencję podatkową, nie zawierała przepisów przejściowych, to nie można uznawać, iż wywołała ona skutki wsteczne. Wsparcie polegające na zwolnieniu dochodu z nowej inwestycji od podatku może dotyczyć zatem tylko dochodu uzyskanego po dniu wydania decyzji, z określonej w niej działalności i prowadzonej na określonym w niej terenie, a nie dochodu związanego ze zdarzeniem, do którego doszło w przeszłości – podsumował sąd I instancji.

Potwierdził to również NSA. Sędzia przyznał, że otrzymane przez przedsiębiorcę odszkodowanie wraz z odsetkami nie ma związku z decyzją o wsparciu nowej inwestycji. Przemawia za tym chociażby różnica czasowa między pożarem, którego skutkiem była wypłata środków, a wydaniem decyzji. Skoro tak, to odszkodowanie wraz z odsetkami podlega opodatkowaniu jako dochód z działalności gospodarczej – podsumował NSA.©℗

