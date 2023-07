Małżonek ma prawo odliczyć całość ulgi prorodzinnej przysługującej mu na dwójkę dzieci, nawet jeśli jego współmałżonek zrobi to samo za granicą – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w niedawnej interpretacji indywidualnej.

Chodziło o kobietę, której mąż pracuje na stałe w Czechach i nie osiąga w naszym kraju żadnych dochodów. To tam odprowadza w związku z tym podatek dochodowy i to za naszą południową granicą skorzystał z ulgi podatkowej na dwójkę wspólnych dzieci. Kobieta z kolei była zatrudniona w 2022 r. w naszym kraju i tu rozliczała się z fiskusem. We wniosku o interpretację twierdziła, że może odliczyć całość ulgi prorodzinnej na dwójkę dzieci, nawet mimo że jej mąż zrobił to samo w Czechach. W ten sposób mogłaby potrącić w zeznaniu rocznym 2224,08 zł.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził takie stanowisko. Wyjaśnił, że przepisy ustawy o PIT nie przewidują ograniczeń w zakresie skorzystania z ulgi prorodzinnej w Polsce, w sytuacji gdy współmałżonek dokona podobnego odliczenia za granicą. Skoro więc mąż kobiety skorzystał z takiego prawa w Czechach, a nie w Polsce, to kobieta może odliczyć całą przysługującą jej kwotę ulgi prorodzinnej w zeznaniu rocznym za 2022 r. – podsumował dyrektor KIS.©℗