W mediach społecznościowych pojawiają się wpisy polityków, że 0 proc. stawka VAT na żywność została przedłużona na drugie półrocze 2023 r. Tak naprawdę jednak wprowadzono ją od razu na cały 2023 r.

Wynika to z rozporządzenia z 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek VAT w roku 2023 (Dz.U. poz. 2495). Na tej podstawie 0 proc. VAT na takie produkty żywnościowe, jak: mięso, ryby, owoce, warzywa, mleko i jaja (przedłużenie tarczy antyinflacyjnej) – obowiązuje przez cały 2023 r.

Przypomnijmy, że mimo to pod koniec 2022 r. Ministerstwo Finansów informowało, że preferencja będzie obowiązywała co najmniej do 30 czerwca 2023 r. Data ta wynikała jednak tylko z komunikatów MF. Aby jednak faktycznie preferencyjna stawka podatku obowiązywała tylko do końca czerwca 2023 r. minister finansów musiałby wprowadzić zmiany w tym zakresie (tj. skrócić czas jej obowiązywania o pół roku). Ponieważ tak się nie stało – 0 proc. stawka na żywność będzie obowiązywać też w drugiej połowie 2023 r.

Fakt jest taki, że wspomniane rozporządzenie zostało zmienione nowelizacją 23 czerwca 2023 r. (Dz.U. poz. 1224), ale w zupełnie innym zakresie. Chodzi tu o wydłużenie czasu obowiązywania o pół roku (czyli do końca 2023 r.) innej preferencji 0 proc. VAT.

Chodzi o nieodpłatne dostawy towarów i świadczeń na cele związane z pomocą Ukraińcom.

Warunkiem jest m.in. przekazanie darowizn na rzecz:

Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;

podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

jednostek samorządu terytorialnego.

Gdyby nie zmiana preferencja w tym zakresie wygasłaby z końcem czerwca 2023 r.