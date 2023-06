Już za dwa dni zostanie podwyższony – z 1,2 mln euro do 2 mln euro brutto – limit obrotów małego podatnika w VAT. Aby nowi mali podatnicy mogli skorzystać z kasowej metody rozliczeń z początkiem lipca br., VAT-R muszą złożyć do 30 czerwca br.

Dzięki zmianom jasne będzie też, jakie kursy walut stosować do faktur korygujących. Ujednolicony zostanie również system wydawania wiążących informacji: stawkowych (WIS), akcyzowych (WIA), taryfowych (WIT) i o pochodzeniu (WIP).

Wszystkie te zmiany są przewidziane w SLIM VAT 3, czyli nowelizacji z 26 maja 2023 r. ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r. poz. 1059). Przypomnijmy, że część rozwiązań, jak te dotyczące miarkowania sankcji VAT, obowiązuje już od 6 czerwca br. (tj. od następnego dnia po dniu ogłoszenia nowelizacji). Większość zacznie obowiązywać za dwa dni.

Mały podatnik

Wówczas zostanie podwyższony – z 1,2 mln euro do 2 mln euro brutto – limit obrotów małego podatnika w VAT. Status małego podatnika pozwala rozliczać się z podatku raz na kwartał i korzystać z metody kasowej.

Zmiany te nie wchodzą w życie wstecz, będą więc miały zastosowanie od drugiej połowy br. Oznacza to, że z uproszczeń:

■ w pierwszej połowie 2023 r. mogą korzystać podatnicy, których sprzedaż w 2022 r. nie przekroczyła 1,2 mln euro (tj. 5 793 000 zł),

■ w drugiej połowie 2023 r. mogą korzystać podatnicy, których sprzedaż w 2022 r. nie przekroczyła 2 mln euro (tj. 9 654 000 zł).

Aby jednak skorzystać z metody kasowej, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o VAT należy złożyć zawiadomienie (VAT-R) do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który podatnik będzie stosował tę metodę.

„Biorąc pod uwagę ratio legis zmiany limitu wartości sprzedaży, wprowadzanej przez SLIM VAT 3 (…) podatnicy będą mieli możliwość stosowania metody kasowej od dnia wejścia w życie tych przepisów, tj. od 1 lipca 2023 r., co jednak wiąże się ze złożeniem VAT-R w terminie do końca czerwca 2023 r.” – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w informacji opublikowanej w bazie EUREKA.

Przypomnijmy też, że bez zmian pozostanie limit małego podatnika VAT dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, agentów. Nadal będzie to 45 tys. euro.

Korekta faktur

Z początkiem lipca br. wejdą też w życie przepisy porządkujące zasady stosowania kursu walutowego przy korekcie podstawy opodatkowania VAT. Zarówno przy korekcie zmniejszającej (in minus), jak i przy korekcie zwiększającej (in plus) będzie stosowany co do zasady kurs z faktury pierwotnej. Przykładowo podatnik, który zastosował dla świadczonej usługi kurs z 1 lutego 2023 r., zastosuje go również przy wystawianiu faktury korygującej pierwotne rozliczenie.

Inaczej będzie jednak w przypadku zbiorczych faktur korygujących. W takiej sytuacji podatnicy będą mieli możliwość wyboru. Podatnik będzie mógł wybrać, czy zastosuje kurs historyczny, czy bieżący.

Bez faktury przy WNT

Za dwa dni zostanie zlikwidowany wymóg posiadania faktury na potrzeby odliczenia VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT). Dotychczas, jeśli polski nabywca chciał odliczyć podatek przy takiej transakcji, musiał otrzymać fakturę w ciągu trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli jej nie dostał, musiał zmniejszyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten trzymiesięczny termin.

Wiążące informacje

Od 1 lipca br. do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej będą składane wnioski już nie tylko o wydanie WIS, lecz także WIA, WIT i WIP. Do tego samego organu podatnicy będą też składać odwołania. Zostanie zlikwidowana opłata za wniosek o wydanie WIS (40 zł), której nie pobiera się już dziś w przypadku pozostałych informacji.

Z przepisów ma wprost wynikać, że WIS wiąże nie tylko organy podatkowe, lecz także adresata. Ministerstwo Finansów twierdzi jednak, że to jedynie zmiana doprecyzowująca.

WIS są wydawane w formie decyzji, a każda decyzja wiąże zarówno organ, który ją wydał, jak i podatnika, którego dotyczy. Obejmuje to zarówno już wydane wiążące informacje, jak i te, które dopiero zostaną wydane. Mówiła o tym w rozmowie z DGP Elżbieta Banaszewska-Miałkowska, dyrektor departamentu orzecznictwa podatkowego w Ministerstwie Finansów, opublikowanej we wczorajszym wydaniu („Wiążąca moc WIS to dla jej adresata nic nowego”; DGP nr 123/2023).

Od 1 lipca br. o WIS będą mogły dodatkowo wystąpić podmioty publiczne w rozumieniu przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym i zamawiający, o którym mowa w przepisach ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ich, jako osób trzecich, nie będzie obowiązywała moc wiążąca WIS, tak samo jak dziś nie wiąże zamawiającego, w rozumieniu prawa zamówień publicznych, który o nią występuje.

Kolejna zmiana umożliwi podatnikom występowanie o WIS np. w sprawie zastosowania zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Jeżeli podatnik złoży wniosek o WIS w tym zakresie, to dyrektor KIS nie będzie podawał w WIS stawki VAT.

Rachunek VAT

Od 1 lipca br. pieniądze zgromadzone na rachunku VAT będzie można wykorzystywać na zapłatę kolejnych podatków i opłat, np. handlowego, cukrowego, od tzw. małpek, czyli napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach do 300 ml. Przypomnijmy, że 6 czerwca br. weszła w życie inna zmiana, dzięki której środki z rachunku VAT członka grupy VAT można przekazywać na rachunek VAT przedstawiciela tej grupy.

Inne zmiany

Od 1 lipca br. zacznie obowiązywać zmiana dotycząca kas fiskalnych. Nie trzeba już będzie drukować dokumentów fiskalnych, takich jak raporty dobowe czy miesięczne, oraz dokumentów niefiskalnych. Będzie to jednak dotyczyło tylko kas działających online.

Kolejna zmiana jest związana z unijnymi procedurami One Stop Shop (OSS) i Import One Stop Shop (IOSS). Z wchodzących za dwa dni w życie przepisów wprost będzie wynikać, że nawet jeżeli termin mija w dzień wolny od pracy, to i tak do tego dnia należy zrealizować płatność. Nie będzie więc miała zastosowania w tym przypadku zasada z ordynacji podatkowej, że termin przesuwa się na pierwszy dzień roboczy.

Zacznie też obowiązywać zmiana dotycząca podatników, u których niecała sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT. Z 500 zł do 10 tys. zł zostanie podwyższona kwota pozwalająca na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100 proc. – w sytuacji gdy ta proporcja przekroczyła u niego 98 proc.©℗