Mąż i żona zastosują 8,5-proc. stawkę ryczałtu przy najmie prywatnym do kwoty przychodów 200 tys. zł, a nie, jak jest obecnie, do 100 tys. zł. Natomiast rodzice, którzy wychowują jedno niepełnosprawne dziecko, będą mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej niezależnie od wysokości zarobków.

Z kolei dziadkowie opiekujący się niepełnosprawnym dzieckiem odliczą ulgę rehabilitacyjną.

Takie zmiany w najbliższą sobotę, tj. 1 lipca br., wprowadzi SLIM VAT 3 (Dz.U. poz. 1059). Zmiany będą miały zastosowanie z mocą wstecz od 1 stycznia 2023 r. Będzie więc można je zastosować już w rozliczeniu za ten rok.

Jedna ze zmian dotyczy opodatkowania najmu prywatnego. Małżonkowie będą stosować 12,5-proc. ryczałt dopiero po przekroczeniu przychodów w kwocie 200 tys. zł, a nie, jak jest obecnie, 100 tys. zł. Przypomnijmy, że obecnie najem prywatny może być opodatkowany wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie można do niego stosować zasad ogólnych, tj. skali podatkowej. Od najmu prywatnego podatnicy muszą płacić ryczałt według stawki 8,5 proc. od przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5 proc. od nadwyżki ponad tę kwotę. Limit ten dotyczy również małżonków. Teraz będą oni korzystać z podwójnego limitu. Oznacza to, że małżonkowie będą płacić 12,5 proc. ryczałtu od przychodów dopiero po przekroczeniu 200 tys. zł – bez względu na to, czy będą rozliczać się odrębnie, czy zdecydują o opodatkowaniu przychodu w całości przez jednego z nich. Oznacza to, że jeżeli np. żona wynajmuje nieruchomość, a jej mąż tego nie robi – to kobieta będzie mogła sama wykorzystać limit 200 tys. zł.

Z kolei w uldze prorodzinnej, zapisanej w art. 27f ustawy o PIT, zostaną zniesione limity przychodów dla rodziców wychowujących jedno niepełnosprawne dziecko. Zgodnie z obecnymi przepisami prawo do ulgi tracą osoby wychowujące jedno dziecko, których dochody przekroczą:

112 tys. zł łącznie – w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim przez cały rok,

po 56 tys. zł na osobę – w przypadku osób niepozostających w związku małżeńskim oraz pozostających w nim tylko przez część roku.

Już w sobotę do art. 27f ustawy o PIT zostanie dodany ust. 2e, zgodnie z którym limity te nie będą stosowane do rodziców niepełnosprawnego dziecka. Z ulgi będą oni mogli skorzystać bez względu na wysokość zarobków, i to już w rozliczeniu za 2023 r.

Podatek będą więc mogli pomniejszyć rocznie nawet o 1112,04 zł (za każdy miesiąc 92,67 zł).

Kolejna zmiana rozszerzy katalog osób uprawnionych do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej m.in. o dziadków mających na utrzymaniu niepełnosprawnego wnuczka. Przypomnijmy, że obecnie z ulgi mogą korzystać osoby niepełnosprawne oraz ci, którzy mają na utrzymaniu takie osoby i zostali wymienieni w ustawie o PIT. Są to: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe.

Po zmianach z preferencji będą mogły korzystać wszystkie osoby zaliczane w stosunku do podatnika lub jego małżonka do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dzięki temu podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi, jeżeli na jego utrzymaniu będzie niepełnosprawny wnuczek, wnuczka, babcia lub dziadek. Obecnie nie jest to możliwe. ©℗