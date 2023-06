Co bada sąd

Rozpatrując powództwo, sąd cywilny wymaga udowodnienia, że zaistniało kwalifikowane naruszenie prawa, a więc niezgodność decyzji z prawem miała charakter rażący, elementarny i oczywisty.

Zwrócił na to uwagę Sąd Najwyższy w postanowieniu z 16 marca 2023 r. (sygn. akt I CNP 155/22). Wprawdzie chodziło wtedy o orzeczenie sądowe, ale wskazówki sądu można też odnieść do decyzji administracyjnych. SN stwierdził: „Niezgodnym z prawem w rozumieniu art. 4241 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 4171 par. 2 kodeksu cywilnego jest tylko takie orzeczenie, którego nieprawidłowość jest rażąca, ma charakter kwalifikowany, elementarny i oczywisty” (zob. też postanowienia SN z 19 kwietnia 2018 r., V CNP 50/17, i z 26 kwietnia 2018 r., IV CNP 53/17).

Zatem – jak orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach z 21 czerwca 2019 r. (sygn. akt I ACa 735/18) – „odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa nie powstaje w wyniku każdego wadliwego działania Skarbu Państwa (…). Wadliwość ta powinna mieć postać kwalifikowaną”.

Co to oznacza? „Z samej definicji rażącego naruszenia prawa wynika, że chodzi tu o kwalifikowane naruszenie norm prawnych rekonstruowanych z przepisów, które nie mogą być w różny sposób interpretowane, a naruszenie to jest oczywiste dla każdego, bez pogłębionej analizy i znajomości prawa” – wyjaśnił SN w postanowieniu z 29 grudnia 2022 r. (I CNP 66/22). Tak samo stwierdził w postanowieniu SN z 22 czerwca 2022 r. (I NSNc 309/21).

W wyroku z 27 maja 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu orzekł (sygn. akt I C 565/12), że choć sąd administracyjny uznał zaskarżone decyzje za wydane z naruszeniem prawa, to jednak naruszenie nie miało charakteru rażącego. „Naruszenia prawa, jakich dopuściły się organy podatkowe, wydając sporne decyzje, nie miały bowiem charakteru oczywistego i kwalifikowanego” – stwierdził wrocławski sąd.