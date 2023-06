Cesja umowy leasingu jest na gruncie przepisów o VAT neutralna dla finansującego – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Nie jest ona natomiast neutralna dla samego cedenta.

Z pytaniem wystąpiła spółka, która świadczy usługi leasingu finansowego i operacyjnego, najczęściej samochodów. Jej wątpliwości dotyczyły leasingu finansowego, który w świetle ustawy o VAT jest uznawany za dostawę towaru.

Firma wyjaśniła, że czasem dotychczasowy korzystający (leasingobiorca I) składa wniosek o zmianę strony umowy leasingu oraz o zgodę na przeniesienie (cesję) wszelkich praw i obowiązków wynikających z tej umowy na nowego korzystającego (leasingobiorca II).

Spółka chciała się upewnić, że w związku z tą cesją nie musi:

skorygować podstawy opodatkowania VAT pierwotnie określonej na fakturze wystawionej na rzecz leasingobiorcy I o wartość niezapłaconych przez niego przyszłych rat leasingowych,

udokumentować tego fakturą korygującą,

opodatkować dostawy towaru na rzecz leasingobiorcy II ani

wystawić faktury dokumentującej tę dostawę.

Neutralność finansującego

Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że cesja umowy leasingu jest na gruncie VAT neutralna dla finansującego. Do dostawy towarów (przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel) dochodzi bowiem już z chwilą wydania towaru leasingobiorcy I. Już wtedy zostaje przekazane władztwo ekonomiczne nad tym towarem.

Natomiast cesja umowy na leasingobiorcę II nie oznacza, że finansujący dokonuje ponownej dostawy towaru – stwierdził organ.

Wyjaśnił natomiast, że do dostawy towaru dochodzi w wyniku cesji pomiędzy leasingobiorcami: pierwszym i drugim.

Czy zawsze będzie to dostawa? To zależy od tego, czy chodzi o leasing finansowy, czy operacyjny.

Cesja umowy leasingu finansowego

Jeżeli cesja dotyczy umowy leasingu finansowego, to mamy do czynienia z dostawą towaru między leasingobiorcami. W przypadku gdy umowa cesji przewiduje wynagrodzenie dla leasingobiorcy I, to zostanie ona uznana za odpłatną dostawę towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Potwierdza to m.in. interpretacja dyrektora KIS z 2 lutego 2021 r. (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.616.2020.1.WH).

– Cesja będzie zatem opodatkowana przez leasingobiorcę I, natomiast leasingobiorca II odliczy VAT z faktury dokumentującej taką dostawę – wyjaśnia Konrad Dura, menedżer w firmie doradczej Crido.

Cesja umowy leasingu operacyjnego

Inaczej będzie w przypadku leasingu operacyjnego. Dla celów VAT jest on uznawany za usługę, ponieważ co do zasady nie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Właścicielem przedmiotu leasingu pozostaje nadal finansujący i to on jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

– Przeniesienie praw do używania towaru na inny podmiot (cesja) również stanowi usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o VAT – wyjaśnia Konrad Dura.

Dodaje, że jeżeli cesja jest dokonywana za wynagrodzeniem, to cedent (leasingobiorca I) co do zasady powinien doliczyć VAT według stawki 23 proc.

– Natomiast nieodpłatna cesja umowy leasingu będzie podlegać opodatkowaniu, jeżeli jest dokonywana do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika – tłumaczy ekspert CRIDO, wskazując na art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT.

Dodaje, że leasingobiorca I nie będzie musiał skorygować odliczonego wcześniej VAT wynikającego z faktur wystawionych przez finansującego. Lea sing operacyjny jest bowiem umową, na podstawie której leasingobiorca nabywa jedynie prawo do korzystania z przedmiotu leasingu w zamian za czynsz.

– W świetle art. 90b ustawy o VAT wydatki związane z używaniem pojazdu na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu (operacyjnego) lub innej umowy o podobnym charakterze nie podlegają korekcie – wskazuje Konrad Dura.

Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 czerwca 2020 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.241. 2020.2.ICZ).

Prawo do odliczenia

– Z kolei leasingobiorca II będzie mógł odliczyć VAT zarówno z faktury dokumentującej odstępne, jak i z faktur dokumentujących raty leasingowe – wyjaśnia ekspert.

Dodaje, że tego samego zdania jest dyrektor KIS. W interpretacjach (np. z 22 listopada 2018 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012. 589.2018.3.DC) potwierdza, że odstępne związane z przejściem praw do przedmiotu leasingu z dotychczasowego lea singobiorcy na nowego leasingobiorcę na podstawie umowy cesji leasingu wywołuje u nabywcy takie same skutki podatkowe jak w przypadku nabycia przez niego prawa do użytkowania samochodu osobowego bezpośrednio u leasingodawcy.

– Przy czym, jeżeli przedmiotem leasingu będą pojazdy osobowe, to taki wydatek będzie podlegać szczególnym zasadom uregulowanym w art. 86a ustawy o VAT, które uzależniają prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z takiej faktury od tego, czy pojazd będzie przeznaczony do użytku na cele związane wyłącznie z działalnością gospodarczą, czy na cele mieszane – przypomina Konrad Dura.

Przy użytkowaniu mieszanym (tj. także dla celów prywatnych) można odliczyć tylko połowę VAT.©℗