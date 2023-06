Osoby niepełnosprawne mają prawo odliczyć od swojego dochodu koszt zakupu i montażu klimatyzacji, pod warunkiem wykazania ścisłego związku pomiędzy tym wydatkiem a potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna może odjąć od dochodu koszt zakupu i montażu klimatyzacji, pod warunkiem że wykaże ścisły związek pomiędzy tym wydatkiem a potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to kobieta mająca orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym. We wniosku o interpretację zapewniła, że zakup i zamontowanie klimatyzacji w mieszkaniu ma na celu dostosowanie jej mieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz ułatwienie wykonywania funkcji życiowych.

Uważała więc, że wydatek ten może odliczyć od dochodu na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT. Przepis ten mówi o adaptacji i wyposażeniu mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Poniesione na ten cel wydatki są traktowane jako takie, które są „związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych” (art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał, że na gruncie prawa podatkowego adaptacja i wyposażenie lokalu mieszkalnego muszą ułatwiać osobie z niepełnosprawnością egzystowanie w tym lokalu. Podkreślił jednak, że w przypadku każdego niepełnosprawnego wydatki te mogą być inne, ponieważ powinny odzwierciedlać potrzeby wynikające z niepełnosprawności danej osoby.

Jeśli więc osoba niepełnosprawna wykaże związek pomiędzy wydatkiem a potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, to będzie mogła odliczyć go w ramach ulgi rehabilitacyjnej – stwierdził. Zaznaczył, że związek ten musi być ścisły, dlatego należałoby mieć np. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę.

Dyrektor KIS wyjaśnił też, że adaptacja mieszkania to przeróbka, która nadaje mu inny charakter i przystosowuje do innego użytku, natomiast wyposażenie mieszkania to wstawienie rzeczowych elementów, które zwiększają jego walory użytkowe. ©℗