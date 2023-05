Zapraszamy na praktyczne webinarium „Krajowy System e-Faktur (KSeF) – jak się przygotować do wersji obowiązkowej?” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 15 czerwca 2023 roku. Polecamy!

Krajowy System e-Faktur (KSeF) – jak się przygotować do wersji obowiązkowej? [WEBINARIUM]

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to obecnie dobrowolny system wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych (tzw. faktur ustrukturyzowanych). Jednak od 1 lipca 2024 r. ma on być rozwiązaniem obowiązkowym dla wszystkich krajowych podatników (podmiotów), docelowo także tych, którzy są zwolnieni z VAT. Dla firm oznacza to wiele poważnych zmian i wyzwań w zakresie przygotowania narzędzi informatycznych, dostosowania systemów i procedur oraz przeszkolenia pracowników odpowiedzialnych za wystawianie faktur, przygotowywanie umów, prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatków. Oczywiście, wdrożenie KSeF i faktury ustrukturyzowanej (czyli faktury w postaci cyfrowej) może przynieść również określone korzyści dla firm, takie jak: oszczędność czasu i kosztów, unikanie błędów oraz większą kontrolę nad procesami finansowymi.

W trakcie webinaru omówimy najważniejsze elementy i zasady KSeF, czyli jak się „zarejestrować” w KSeF, jak wystawić pierwszą e-fakturę oraz jakie zmiany czekają podatników po wejściu w życie obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych, w tym również ze wskazaniem przypadków, w których będą mogły lub będą musiały pojawiać się faktury w wersji tradycyjnej.

W programie webinarium:

KSeF obecnie – czym jest i jak działa?

Korzyści z wdrożenia KSeF dla Twojej firmy

Praktyczne wskazówki dotyczące wejścia w KSeF

KSeF docelowo – kto i od kiedy musi wystawiać/otrzymywać faktury ustrukturyzowane?

Wyjątki od obowiązku stosowania faktur ustrukturyzowanych

Awaria w KSeF i tryb offline – czym są i co oznaczają dla podatników?

Kary związane z naruszeniem obowiązków KSeF

Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium

Niezbędne informacje:

Praktyczne webinarium INFORAKADEMII

„Krajowy System e-Faktur (KSeF) – jak się przygotować do wersji obowiązkowej?” + certyfikat gwarantowany

Termin: 15 czerwca 2023, godz. 10:00-11:00

Ostatnie 10 minut naszego spotkania przeznaczymy na Państwa pytania.

Prowadzący: Zdzisław Modzelewski

Ekspert INFORAKADEMII, doradca podatkowy, wspólnik praktyki podatkowej GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług, oraz w zakresie postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych związanych z podatkami pośrednimi. Zajmuje się głównie obsługą podmiotów gospodarczych z sektorów: nieruchomości, handel i dystrybucja, turystyka oraz media. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 r., nawiązując współpracę z Instytutem Studiów Podatkowych w Warszawie. W latach 1998-2004 pracował dla firm z wielkiej czwórki. Następnie, pracował dla MMR Consulting, gdzie pełnił jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. Od czerwca 2014 r. partner GWW Tax. Jest współautorem wielu publikacji książkowych, w tym m.in. czterech komentarzy do ustawy o VAT, "Leksykonu Fakturowania", a także wielu publikacji prasowych. Jest również cenionym i uznanym wykładowcą, który w czasie swojej praktyki zawodowej przeprowadził ponad tysiąc szkoleń i wykładów, w których uczestnikami byli zarówno pracownicy służb księgowych, pracownicy aparatu skarbowego, doradcy podatkowi, jak i kadra zarządzająca przedsiębiorstw odpowiedzialna za sprawy podatkowe i finansowe.

Korzyści dla uczestników webinarium:

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań Ekspertowi.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium.

Po webinarium uczestnicy otrzymają retransmisję szkolenia. Retransmisja dostępna będzie przez 365 dni.

Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikaty oraz materiały szkoleniowe przygotowane przez Eksperta.

Możliwość sprawdzenia ustawień komputera przed transmisją webinarium.

Szczegóły organizacyjne webinarium:

Webinarium odbędzie się 15 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 i zakończy się o godz. 11.00. Będzie złożone z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Webinarium przeznaczone jest do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie.

Osoby, które zakupią webinarium, dzień przed szkoleniem otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się webinarium. Ponowne przypomnienie przyjdzie na ok. 30 min. przed startem transmisji.

W trakcie trwania webinarium jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem webinarium i nie wymagają, konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań Ekspert odpowie na jak największą ich ilość.

Minimalne wymagania sprzętowe:

Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie przewodowe).

Sprawdź ustawienia swojego komputera przed transmisją webinarium.

Organizator webinarium: INFORAKADEMIA

