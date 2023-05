Pod koniec kwietnia br., po blisko 4 latach od wprowadzenia na polski rynek kas online, zafiskalizowaliśmy milionową kasę tego typu – powiedziała w komentarzu przekazanym PAP wiceminister finansów i wiceszef KAS Anna Chałupa.

Pod koniec kwietnia br., po blisko 4 latach od wprowadzenia na polski rynek kas online, zafiskalizowaliśmy milionową kasę tego typu. Na kasach online dziennie przeprowadza się średnio 25 mln transakcji. W Polsce mamy zarejestrowanych łącznie około 2,5 mln kas fiskalnych - tradycyjnych i online" – powiedziała w komentarzu przekazanym PAP wiceminister finansów i wiceszef Krajowe Anna Chałupa.

Przypomniała, że kasy online zostały wprowadzone na rynek 1 maja 2019 r. Powstało wtedy Centralne Repozytorium Kas (CRK). Dzięki temu przedsiębiorcy mogą m. in. fiskalizować (rejestrować) kasy rejestrujące online w Centralnej Ewidencji Kas Rejestrujących bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym. Do rejestracji kasy nie jest potrzebny udział pracownika urzędu, przedsiębiorca rejestruje urządzenie przez fiskalizację drogą elektroniczną. System umożliwia też rejestrację serwisantów kas rejestrujących.

„Kasy online umożliwiają przekazywanie online danych o sprzedaży detalicznej do Centralnego Repozytorium Kas. Krajowa Administracja Skarbowa korzysta na bieżąco z tych danych. Wspierają one naszą administrację w działaniach analitycznych i kontrolnych. System kontroli przekazywania danych dotyczących ewidencji sprzedaży prowadzonej za pomocą kas rejestrujących jest jednym z kluczowych narzędzi do walki z tzw. szarą strefą” – powiedziała Anna Chałupa.

Stwierdziła, że dzięki analizie danych przesyłanych przez kasy online i większej skuteczności typowania podmiotów do kontroli MF ograniczyło znacznie liczbę kontroli u podatników. Kontrole prowadzone są tylko tam, gdzie to jest konieczne. W ocenie wiceszefowej KAS, przyczynia się to do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców.

„Obecnie pracujemy nad upowszechnieniem kolejnego rozwiązania – systemu dystrybucji paragonów fiskalnych w wersji elektronicznej – chodzi o tzw. Hub paragonowy. Rozwiązanie będzie dostępne od września br. i pozwoli na dostarczenie e-Paragonu kupującym na ich telefon” – stwierdziła wiceminister Chałupa.

MF przypomniało, że Polska jest jednym z krajów o najdłuższej historii korzystania z kas rejestrujących i drukarek fiskalnych. Od 29 lat sklepy w Polsce wystawiają paragony papierowe z graficznym wizerunkiem logo fiskalnego, które identyfikuje paragon fiskalny. Zgodnie z przepisami przy sprzedaży detalicznej należy wydrukować i przekazać klientowi odpowiedni paragon fiskalny.

Każda kasa rejestrująca musi być zarejestrowana w systemie informatycznym Ministra Finansów i być zgodna ze szczegółowymi specyfikacjami. Kasy fiskalne przed dopuszczeniem do obrotu poddawane są procesowi certyfikacji. Zarówno rozwiązania konstrukcyjne, jak i oprogramowanie w kasach są badane przez Główny Urząd Miar. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ mmu/