Nie planujemy żadnych nowych podatków - powiedział w piątek w Polsat News wiceminister finansów Artur Soboń. Dodał, że decyzja o ewentualnym przedłużeniu wakacji kredytowych, może zapaść w połowie roku.

Wiceszef resortu finansów wyraził nadzieję, że po ocenie przez Trybunał Konstytucyjny, czy ustawa o Sądzie Najwyższym jest zgodna z Konstytucją, "będziemy mogli składać pierwszy wniosek o płatność z Krajowego Planu Odbudowy".

Zaznaczył, że w sytuacji spowolnienia gospodarczego, uruchomienie KPO oznacza wzrost PKB o 0,5 pkt., co ma obecnie fundamentalne znaczenie. Wyjaśnił, że ponieważ to są środki zewnętrze na inwestycje, to ich odblokowanie przełoży się m.in. na mniejszy deficyt, większą stabilność finansów publicznych, większą stabilność złotego i w efekcie silniejszą gospodarkę.

Soboń powiedział też, utrzymując w ryzach deficyt, rząd może prowadzić elastyczną, ale - jak zaznaczył - ostrożną politykę finansową. "Nie jesteśmy w sytuacji, gdy mamy nóż na gardle, ale oglądamy każdą złotówkę" - wskazał.

Pytany o to, czy możliwe jest wprowadzenie dodatkowych obciążeń podatkowych, wiceminister zapewnił, że "nie planujemy żadnych nowych podatków".

Dopytywany o indeksację stawek akcyzy na alkohol i papierosy, mówił, że zgodnie z tzw. mapą drogową akcyzy opracowaną jakiś czas temu, każdego roku stawka ta podnoszona jest o ok. 5 proc. "i nie jest to żadna tajemnica dla branży".

Pytany co z VAT-em na żywność, powiedział, że wszystkie przesłanki wskazują na to, że zerowy VAT na żywność będzie utrzymany do końca roku. Natomiast dopytywany o możliwość przedłużenia wakacji kredytowych, wskazał, że "decyzja w tej sprawie zapadnie w połowie tego roku".(PAP)