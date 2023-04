Takie rozwiązanie zostało wprowadzone do projektu SLIM VAT3. Na stronie internetowej Sejmu znajduje się sprawozdanie komisji finansów publicznych (druk sejmowy nr 3094), które zawiera już tę zmianę. Chodzi o art. 8 nowelizacji, który modyfikuje ust. 13 w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540). Z nowego brzmienia ma wynikać, że limit dla zastosowania 8,5 proc. stawki ryczałtu przez małżonków ma wynosić 200 tys. zł.

Projekt ma trafić teraz do drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się 12 kwietnia 2023 r.

Sposób opodatkowania najmu prywatnego

Przypomnijmy, że od początku 2023 r. najem prywatny może być opodatkowany wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie można już stosować zasad ogólnych, tj. skali podatkowej. Oznacza to, że podatnik nie może już odliczać kosztów. Obecnie od najmu prywatnego podatnicy muszą płacić ryczałt według stawki 8,5 proc. od przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5 proc. od nadwyżki ponad tę kwotę. Limit ten dotyczy również małżonków, co wynika z obecnego brzmienia art. 12 ust. 13 ustawy ryczałtowej.

- Przy tym nie jest istotne, czy przedmiot najmu należy do majątku wspólnego, czy do majątków odrębnych małżonków. Limit 100 tys. zł dotyczy małżonków niezależnie od tego, czy mają rozdzielność majątkową czy też nie – przypomina Małgorzata Samborska, doradca podatkowy, partner w Grant Thornton. Jak podkreśla ekspertka pojawiały się więc głosy, że takie przepisy dyskryminują małżonków, są sprzeczne z zasadami sprawiedliwego opodatkowania i równości podatkowej, ustanawiają dla nich reguły mniej korzystne niż dla osób stanu wolnego, dla których limit przychodu opodatkowanego niższą stawką wynosi 100 tys. zł na osobę.

Korzystna zmiana opodatkowania najmu prywatnego

Ustawodawca poszedł jednak o krok dalej, bo wprowadza dla małżonków limit 200 tys. zł (a nie dla każdego małżonka po 100 tys. zł). Oznacza to, że małżonkowie będą płacić 12,5 proc. ryczałtu od przychodów dopiero po przekroczeniu 200 tys. zł – bez względu na to, czy będą rozliczać się odrębnie, czy zdecydują o opodatkowaniu przychodu w całości przez jednego z nich. Oznacza to, że jeżeli np. żona wynajmuje nieruchomość, a jej mąż tego nie robi – to kobieta będzie mogła sama wykorzystać limit 200 tys. zł.

Małgorzata Samborska przyznaje, że na zmianie małżonkowie będą mogli zaoszczędzić nawet 4 tys. zł podatku rocznie (100 tys. zł x 4 proc.). Zamiast bowiem do przychodów powyżej 100 tys. zł płacić 12,5 proc. podatku zapłacą jedynie 8,5 proc., a to różnica 4 pkt. proc. Dopiero od przychodów powyżej 200 tys. zł zapłacą 12, 5 proc.

Co więcej taką korzyść będą mogli osiągnąć już w 2023 r. Zmiana ma bowiem mieć zastosowanie już do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.

Zmiany w ciągu roku podatkowego

- Szkoda, że znowu zmiana będzie wprowadzana w ciągu roku podatkowego, z mocą wstecz – mówi Małgorzata Samborska. Oczywiście, jak dodaje ekspertka, jest to zmiana korzystna dla podatników, a więc ustawodawca może to zrobić, niemniej jednak z punktu widzenia zasad poprawnej legislacji znowu będzie zamieszanie, zmiana reguł w trakcie „gry”.

- Nie wiadomo też, kiedy ostatecznie przepisy będą opublikowane i wejdą w życie. Znowu mogą się pojawić zwroty podatku z tego tytułu dla osób, które nadpłacą podatek w ciągu roku (oczywiście, o ile przepisy w takim kształcie zostaną uchwalone) – mówi Małgorzata Samborska. Dodaje, że wszystko to powoduje coraz większe skomplikowanie przepisów. - Takie działania powinny być planowane i wdrażane w życie przed rozpoczęciem roku podatkowego – podkreśla ekspertka.