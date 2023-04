Podatek od czynności cywilnoprawnych płaci się co do zasady w ciągu 14 dni (składając deklarację PCC-3). Ale od tej zasady jest wyjątek. Można złożyć deklarację zbiorczą (PCC-4) i wpłacić podatek do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że podatnik dokonał w danym miesiącu co najmniej trzech czynności obejmujących umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych, a ostatnia z nich została dokonana przed upływem 14 dni od dnia pierwszej z nich (art. 10 ust 1a ustawy o podatku od PCC).

Wniosek o interpretację złożył przedsiębiorca, który kupuje złom samochodowy od osób prywatnych. W miesiącu przeprowadza kilkadziesiąt takich transakcji, np. w grudniu pierwsza została zawarta trzeciego dnia tego miesiąca, a ostatnia 29 grudnia.