Meldunek w kraju nie wyklucza preferencji – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to podatnik, który od urodzenia do połowy 2007 r. mieszkał w Polsce. Następnie wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkał aż do 2021 r. Tam też pracował i tylko tam rozliczał się z podatku, jako brytyjski rezydent podatkowy. W 2012 r. kupił tam nawet nieruchomość, w której mieszkał nieprzerwanie przez dziewięć lat.