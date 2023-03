Wielkimi krokami zbliża się koniec terminu na składanie rocznych zeznań podatkowych przez osoby fizyczne. Co prawda do 2 maja (kiedy to kończy się czas na złożenie rozliczeń) zostało jeszcze trochę ponad miesiąc, jednak już dzisiaj niektórzy podatnicy muszą pamiętać, że zeznanie roczne to niekoniecznie tylko jedno rozliczenie sporządzone na odpowiednim formularzu. Od lat niektórzy składają do końca kwietnia (czy jak w tym roku albo poprzednim roku – najpóźniej w pierwszym roboczym dniu maja) więcej niż jedno zeznanie roczne. Dotyczy to oczywiście tych podatników, którzy osiągają dochody lub przychody opodatkowane w różny sposób. Przy czym w normalnych okolicznościach prawnych jest to sytuacja typowa dla osób fizycznych, które np. osiągają przychody w ramach stosunku pracy i najmu, te drugie opodatkowując w sposób zryczałtowany, a także np. dla przedsiębiorców prowadzących działalności indywidulanie i w ramach spółki osobowej, a tylko wobec przychodów z jednej działalności stosujących opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przykłady można mnożyć, jednak w każdym z takich przypadków mówimy o dochodach czy przychodach uzyskiwanych czy to w różnych źródłach, a jeżeli nawet w tym samym źródle pozarolniczej działalności gospodarczej – to w różnych formach jej prowadzenia. No i przede wszystkim w ramach jednego roku podatnicy stosują jednolity sposób opodatkowania dochodów czy przychodów z danego źródła (czy to formalnego, czy faktycznego) przez cały rok. Teraz jednak sytuacja u części przedsiębiorców wygląda inaczej – jest znacznie bardziej skomplikowana.