W ten sposób odpowiedział na pytanie podatniczki, która w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej zarejestrowała się jako podatnik VAT czynny. Była bowiem przekonana, że nie ma prawa do zwolnienia przysługującego przy obrotach nieprzekraczających w skali roku 200 tys. zł (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). Na formularzu VAT-R zaznaczyła więc punkt o braku możliwości korzystania ze zwolnienia z VAT.

Potem jednak bliżej przyjrzała się zagadnieniu, skonsultowała to jeszcze z innymi (w tym telefonicznie z Krajową Informacją Skarbową) i uznała, że miała jednak prawo wybrać zwolnienie. Stwierdziła bowiem, że nie prowadzi żadnej działalności, która by to prawo wykluczała.