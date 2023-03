W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął zmiany do ustawy o fundacji rodzinnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 326), która co do zasady wejdzie w życie 22 sierpnia br. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Jej przepisy zakładają, że fundacja rodzinna będzie zwolniona z podatku dochodowego, a 15-proc. CIT będzie płacić dopiero w momencie przekazania świadczeń fundatorowi lub beneficjentom (lub likwidacji mienia). Jeśli beneficjentami będą osoby z zerowej grupy podatkowej, w grę będzie wchodziło zwolnienie z PIT. W takiej sytuacji fiskus pobierze tylko 15-proc. CIT. Podatku (PIT) nie zapłacą więc małżonkowie, zstępni (córka, syn, wnuki, prawnuki), wstępni (matka, ojciec, dziadkowie), pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha. Jeżeli beneficjentami będą inne osoby, podatek od świadczeń będzie podwójny: 15-proc. CIT od fundacji oraz 15 proc. PIT od beneficjenta.