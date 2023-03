Pierwsze miesiące nowego roku to czas, w którym przedsiębiorcy dokonują podsumowań, rozliczenia ubiegłorocznych transakcji z kontrahentami, a także porównania ich wartości z limitami ustalonymi w umowach, w tym dla potrzeb naliczenia rabatów, bonusów, opustów itp. To właśnie teraz jest doskonały moment na to, aby pochylić się nad zagadnieniem zasad ujmowania korekt w rachunku podatkowym.

O jakie sytuacje chodzi