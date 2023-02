To skutek ubiegłorocznych zmian. Z podatkowej preferencji dla samotnych rodziców nie mogą już korzystać podatnicy , którzy co najmniej jedno dziecko wychowują wspólnie z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym, w tym również gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną. Wynika to wprost z art. 6 ust. 4f ustawy o PIT.