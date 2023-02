Instytucja nabycia sprawdzającego nie działa w ten sposób. Głównym celem wprowadzenia art. 28 ust. 1 pkt 7a i art. 33 ust. 1 pkt 1a ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 813) była walka z szarą strefą, a nie realizowanie czyichkolwiek celów osobistych. Sprawdzając, czy sprzedawca wydał paragon, nie domagamy się niczego, co nie należy się Skarbowi Państwa, bo nieewidencjonowanie obrotu w kasie fiskalnej jest problemem nas wszystkich. Pamiętajmy, że klient płaci za towar lub usługę cenę brutto, a więc ponosi ekonomiczny ciężar podatku od towarów i usług. Jeżeli transakcja nie zostanie zaewidencjonowana w kasie fiskalnej, a paragon nie zostanie wydany, to w praktyce podatek nie trafi do budżetu i w konsekwencji może zabraknąć środków na inicjatywy, z których korzystają wszyscy podatnicy. Nabycie sprawdzające było wprowadzone jako forma prewencji przed takim zjawiskiem i w naszej ocenie osiągamy takie cele. Według naszych szacunków jedna z kontrolowanych w ten sposób branży wpłaciła w samym tylko 2022 r. o 200 mln zł więcej do budżetu państwa z tytułu VAT. Na nabyciu sprawdzającym korzystamy zatem wszyscy.