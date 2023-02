Polski Ład przyniósł ważne zmiany dotyczące PIT dla milionów Polek i Polaków. Przede wszystkim została obniżona podstawowa stawka, z 17 proc. do 12 proc., pojawiły się nowe zasady i ulgi. Problem polega na tym, że, po pierwsze, zmiany były ogromne, a po drugie, wprowadzano je m.in. w połowie 2022 r. Dlatego wielu podatników może być zdezorientowanych, myśląc teraz o złożeniu zeznania podatkowego.

– Zmiany są bezprecedensowe. Podatnicy mają prawo czuć się zagubieni, zwłaszcza że jest to rok podatkowy, w którym obowiązywały dwa systemy podatkowe, zaś zmiany, które weszły w życie wraz z drugim półroczem 2022 r., obejmują przychody osiągnięte od początku stycznia – ocenia Mateusz Musiał, ekspert podatkowy współpracujący z serwisem PITax.pl.

Szybsze rozliczenie, szybszy zwrot

Jednak warto nie odkładać wypełnienia zeznania PIT na ostatnią chwilę, ale jak najszybciej sprawdzić, czy nie przysługuje nam zwrot z tytułu różnych ulg i odliczeń. Wcześniejsze złożenie zeznania przyspieszy bowiem wypłatę należnych pieniędzy. Lepiej dostać przelew na konto np. w marcu niż w maju czy nawet w sierpniu, jeśli ktoś będzie zwlekał ze złożeniem zeznania do ostatniego dnia i zrobi to w formie papierowej.

Małżeństwa, rodzice, osoby prowadzące działalność gospodarczą czy dorabiający emeryci – to tylko niektóre grupy, które powinny zwrócić szczególną uwagę na rozliczenia z fiskusem, aby skorzystać z przysługujących im praw. Jak jednak nie przeoczyć tego, co nam się należy, oraz nie popełnić błędu, za który mogłaby spotkać nas kara? Po tym, co stało się w 2022 r., nowe przepisy bywają wyzwaniem nawet dla specjalistów.

Częściowo może pomóc system Twój e-Pit Ministerstwa Finansów, który umożliwia podatnikom złożenie zeznania online. Osoby zatrudnione nie muszą nawet nic robić – najpierw zaliczki na podatek płaci za nich pracodawca, potem na podatki.gov.pl czeka na nich wypełnione, gotowe zeznanie podatkowe.

Czy jednak warto polegać wyłącznie na nim? Ani przygotowane przez rząd zeznanie, ani nawet samodzielne wypełnienie go w systemie Twój e-PIT może nie uwzględnić wszystkich przysługujących podatnikowi ulg. Można też popełnić błąd np. przez niedopatrzenie, nie ujawniając wszystkich przychodów. A jeśli błędy będzie zawierać zeznanie przygotowane przez fiskusa, również nie uchroni to podatnika przed odpowiedzialnością. Bo za błędne rozliczenie odpowiada podatnik, a nie osoba lub instytucja przygotowująca PIT.

Samodzielnie, ale z podpowiedziami

Osoby, które zdecydowały się na skorzystanie z gotowego zeznania albo przygotowujące PIT z pomocą najbliższych, w 2023 r. powinny zmienić podejście i bliżej przyjrzeć się swojemu rozliczeniu podatkowemu. Precyzyjne wypełnienie zeznania pozwala uniknąć niepożądanej interwencji ze strony urzędu skarbowego. I nie trzeba w tym celu nikomu dodatkowo płacić za pomoc. Z odsieczą przychodzą bowiem najnowsze technologie i rozwiązania dostępne przez internet.

Od 11 lat działa np. system PITax.pl, który został stworzony właśnie po to, aby umożliwić samodzielne złożenie rocznego zeznania podatkowego i rozliczenie z fiskusem. Serwis podatkowy odwiedza nawet 7 mln podatników, aby skorzystać z możliwości sporządzenia deklaracji oraz zaczerpnąć wiedzę o podatkach.

Aby wypełnić zeznanie z PITax.pl, nie trzeba mieć żadnej fachowej wiedzy. System sam, krok po kroku, prowadzi przez przygotowanie zeznania, do tego ułatwiając pełne uwzględnienie sytuacji podatnika – czyli skorzystanie z ulg i odliczeń. Wszystko za darmo.

– Nasz zespół specjalistów pracował intensywnie przez kilka miesięcy, aby uwzględnić wszystkie zmiany w PIT, które zostały wprowadzone w 2022 r. Zaprocentowało wieloletnie doświadczenie naszych programistów oraz ekspertów podatkowych. W efekcie PITax.pl jest gotowy do rozliczania wszystkich zeznań PIT za 2022 r., w tym oczywiście najpopularniejszego PIT-37 – mówi Adam Przybycin, prezes zarządu PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o. – Mamy aktualne, przetestowane, sprawdzone pod kątem merytorycznym narzędzie, z którego korzystają również profesjonaliści, w tym biura księgowe rozliczające swoich klientów – podkreśla.

Inteligentny kreator pyta o różne informacje, które pomogą w rozliczeniu dostosowanym do potrzeb podatnika. Użytkownik nie musi o nich pamiętać ani nawet o nich wiedzieć. Po złożeniu zeznania PITax.pl pełni również rolę pośrednika w komunikacji z fiskusem, przekazując podatnikowi oficjalne urzędowe potwierdzenie odbioru złożonej deklaracji. Na podsumowaniu naszego rozliczenia – przed wysyłką dokumentu do urzędu skarbowego – widać wszystkie należne podatki, zapłacone przez pracodawcę lub pracodawców składki, odliczenia czy też należne ulgi. Warto dodać, że złożenie zeznania online oznacza przyspieszenie ewentualnego zwrotu podatku w stosunku do terminu trzech miesięcy obowiązującego dla formy papierowej.

PITax.pl współpracuje z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych, pomagając organizacjom zbierać 1,5 proc. podatku. Dzięki temu pomoc trafia do tysięcy chorych dzieci – podopiecznych organizacji. Podatników nie kosztuje to ani grosza, za sprawą przepisu pozwalającego na przekazanie na rzecz organizacji pożytku publicznego 1,5 proc. należnego podatku.

Abstrahując od opisanej metody wsparcia, warto pamiętać, że określone, udokumentowane darowizny dokonane w 2022 r. mogą zostać odliczone na ustalonych zasadach od dochodu podatnika.

– Wpłacane w ciągu 12 miesięcy kwoty, a także pieniężny ekwiwalent krwi oddanej przez honorowych krwiodawców, wystarczy wpisać w odpowiednie pola właściwego formularza PIT – wyjaśnia dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem współpracujący z PITax.pl.

To tylko jeden z przykładów na to, jak zgodnie z prawem można pomniejszyć płacony podatek, nie dokonując przy tym ryzykownych zabiegów optymalizacyjnych.