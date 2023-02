Spytała o to spółka, której pracownik osiągnął wiek emerytalny 17 stycznia 2022 r., ale nie wystąpił z wnioskiem do ZUS o ustalenie prawa do emerytury. 26 stycznia 2022 r. złożył pracodawcy pisemne oświadczenie, że spełnia warunki zwolnienia , o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 (ulga dla seniora). W efekcie od 1 lutego 2022 r. wynagrodzenie było wypłacane bez potrącania podatku.