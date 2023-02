Pytanie zadała kobieta zajmująca się profesjonalną organizacją wieczorów kawalerskich. Współpracowała z dwiema firmami – z siedzibą w Czechach i we Francji. Klienci tych firm wybierali na ich stronach internetowych rodzaj wieczoru kawalerskiego, który miał być realizowany w Polsce, i związane z nim atrakcje. Zainteresowanym obcokrajowcom Polka oferowała m.in. grę w paintball, bubble football, laser tag, prywatne rejsy katamaranem, zwiedzanie browaru i polski obiad w restauracji. Niektóre z wymienionych aktywności wymagały przewozu obcokrajowców prywatnym minivanem. Po zakończonym wieczorze kawalerskim kobieta wystawiała zagranicznym kontrahentom faktury z adnotacją „odwrotne obciążenie”. Dokumentowała w ten sposób realnie poniesione koszty oraz ustaloną indywidualnie marżę.

We wniosku o interpretację przekonywała, że rozlicza się z fiskusem prawidłowo. Twierdziła, że świadczy usługę pośrednictwa, a miejscem jej opodatkowania jest kraj siedziby usługobiorcy. W tym przypadku będą to Czechy lub Francja, co wynika z art. 28b ustawy o VAT.