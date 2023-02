Reklama

Wielu podatników ma wciąż niemały problem, jeśli chodzi o rozliczenia PIT. Posiadając jedynie dochody objęte PIT-0, zastanawiają się, czy muszą w takim przypadku składać rozliczenie podatkowe.

Ulgi uprawniające podatnika do nieopłacania podatku, oznaczają zwolnienie z wszelkiego rodzaju podatku. I to właśnie zwolnienie z podatku nazwano PIT-0, gdyż nalicza ono zerowe opodatkowanie. Tutaj warto dodać, że jeżeli podatnik korzysta z różnych ulg podatkowych w jednym czasie, łączna ich kwota nie może przekraczać 85 528 zł. Co do zasady, każda osoba, która osiągnęła dochody z tytułu pracy, działalności gospodarczej, czy innych źródeł będzie zobowiązana do złożenia deklaracji rocznej.

PIT-0 a rozliczenie podatkowe

Jeżeli podatnik otrzymał PIT-0, tzn. podlega pod zwolnienie z podatku, nie ma obowiązku składania rozliczenia podatkowego. Takowe rozliczenie jest konieczne jedynie w przypadku osiągnięcia dochodów opodatkowanych.

Jeżeli przychody podatnika (uzyskującego przychody co do zasady zwolnione z opodatkowania) przekroczą w danym roku podatkowym 85 528 zł, podatnik będzie zobowiązany rozliczyć dochody osiągnięte ponad ten limit.

Co więcej, każda osoba korzystająca z przywileju zwolnienia z podatku w jednej z kategorii przychodów, będzie i tak zobowiązana do złożenia rozliczenia rocznego w przypadku uzyskania przychodów podlegających opodatkowaniu, które obejmują działalność gospodarczą, umowę o dzieło, kontrakt menedżerski, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, zarobki z praw autorskich lub najmu.

Reasumując, jeżeli podatnik jest objęty zwolnieniem z podatku, spełniając wszelkie warunki, którego do tego uprawniają, nie ma obowiązku składania PIT do Urzędu Skarbowego.