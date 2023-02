Projekt przygotowany przez MF ma m.in. zmienić ustawy: o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, o podatku akcyzowym czy Prawo energetyczne.

Ministerstwo proponuje wprowadzenie dla podmiotów prowadzących obrót paliwami silnikowymi obowiązku rejestracji w systemie SENT miejsc dostarczania paliw. Jednocześnie w przypadku stacji paliw oraz stacji kontenerowych wprowadza się obowiązek przekazywania danych o stanach liczników urządzeń pomiarowych oraz odmierzaczy z dystrybutorów za pomocą POS - terminali do obsługi transakcji sprzedaży. Projekt likwiduje również możliwość przewozu bez zgłoszenia do systemu monitorowania SENT do 500 kg lub litrów paliw.

Projekt przewiduje również: objęcie koncesjami na wytwarzanie i obrót paliwami ciekłymi nowych rodzajów paliw ciekłych, w szczególności smarów; nadzór koncesyjny nad procesem rozlewania gazu do butli; obowiązek zgłaszania do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zakładowych stacji gazu płynnego LPG. Zakłada się również ustanowienie obowiązku koncesyjnego dla procesów barwienia i znakowania paliw opałowych oraz paliw do celów żeglugowych czy rozszerzenie mechanizmu wygaszania nieaktywnych koncesji paliwowych także o koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

Zmiany w ordynacji podatkowej przewidują utworzenie Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA) i wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji, dokumentacji i rejestrów akcyzowych w tym centralnym systemie teleinformatycznym. Dzięki utworzeniu CEWA od 1 lutego 2024 r. zniknąć ma obowiązek prowadzenia papierowej ewidencji akcyzowej. (PAP)

