Czynny żal nadal rozpoznają naczelnicy wszystkich urzędów skarbowych – zapewnił resort finansów w odpowiedzi na pytanie DGP. Dodał, że jeżeli podatnik złożyłby go do niewłaściwego naczelnika urzędu skarbowego, to takie działanie będzie wciąż skuteczne

W takiej sytuacji – jak wyjaśniło MF – niewłaściwy urząd przekaże pismo podatnika właściwemu organowi. Ministerstwo odniosło się w ten sposób nie tylko do naszego pytania, ale i artykułu „Czynny żal, zamiast chronić, może zadziałać jak samodonos” (DGP nr 10/2023). Pytanie skierowaliśmy do MF przed publikacją tego artykułu, ale odpowiedź przyszła dopiero teraz.