To niektóre ze zmian zawartych w przyjętym wczoraj przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Rada Ministrów przyjęła też wczoraj uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023–2025”. Ma ona zapewnić stabilne finansowanie KAS oraz podwyżki dla osób zatrudnionych w służbie celno-skarbowej.

Zmiany, które mają przyśpieszyć postępowania egzekucyjne i zabezpieczające, zmierzają do rezygnacji z nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej i przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania. Doprecyzowany ma być również moment wszczęcia egzekucji administracyjnej w sytuacji, gdy pierwszą czynnością egzekucyjną jest zajęcie dokonane poprzez sporządzenie protokołu zajęcia lub odbioru dokumentu bądź doręczenie zawiadomienia o zajęciu innemu podmiotowi lub urzędowi niż dłużnik zajętej wierzytelności.