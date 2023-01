Usługi coachingowe nie są doradztwem. To oznacza, że nie pozbawiają prawa do zwolnienia z VAT do 200 tys. zł rocznie – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to kobieta , która prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia edukacyjne, szkolenia i kursy. Jej działalność gospodarcza jest oznaczona kodem PKD 85.59.B. – pozostałe poza szkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane. Kobieta korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o tym podatku, czyli w zakresie działalności edukacyjnej. Jet to zwolnienie przedmiotowe. Dodatkowo korzysta ze zwolnienia podmiotowego – na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Przysługuje ono podatnikom, których sprzedaż nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł (bez kwoty podatku). To zwolnienie traci moc, gdy w trakcie bieżącego roku przekroczono ten limit.