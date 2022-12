To samo muszą zrobić pozostali przedsiębiorcy, czy to rozliczający się z fiskusem liniowym PIT , czy według skali podatkowej (12 proc. i 32 proc.). Dla nich jednak remanent na koniec roku to nic nowego. Już teraz wpisują oni swoje przychody i koszty do podatkowej księgi przychodów i rozchodów (dalej: PKPiR; chyba że mają bardziej zaawansowaną ewidencję w postaci ksiąg rachunkowych). Muszą więc także sporządzać roczny remanent. Wymaga tego od nich par. 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2544).