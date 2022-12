Wskazuje na to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Chodziło o preferencję, która obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zachęcać osoby mieszkające przez co najmniej trzy lata za granicą, by na stałe przeprowadziły się do Polski. Dzięki uldze można korzystać ze zwolnienia z PIT w czterech kolejno po sobie następujących latach. Limit przychodów wolnych od podatku wynosi 85 528 zł rocznie.