Polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowo 50 proc. kosztów inwestycji w automatyzację, poniesionych w latach 2022–2026. Co do tego, jak w praktyce z niej skorzystać, pojawiają się różne wykładnie. W interpretacjach indywidualnych przeważa jednak ta, która pozwala na korzystanie z ulgi wraz z dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych. Oznaczałoby to zatem zaliczanie do podatkowych kosztów 150 proc. odpisów amortyzacyjnych od robotów.