Po śmierci ojca przedsiębiorstwem w spadku zarządzał ustanowiony zarządca sukcesyjny. Kilka tygodni temu czytelniczka, działając w imieniu małoletniego syna, dokonała notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, a w konsekwencji wygasł zarząd sukcesyjny. Tego samego dnia z urzędu dokonano wykreślenia działalności zmarłego, jak również dokonano wykreślenia numeru NIP z ewidencji podatników i płatników. W momencie nabycia spadku przez syna na podstawie zarejestrowania aktu dziedziczenia (w celu kontynuowania prowadzenia działalności przedsiębiorstwa zmarłego ojca) całość przejmowanego majątku spełniała definicję przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego. Czytelniczka jako przedstawiciel ustawowy małoletniego spadkobiercy od dnia śmierci przedsiębiorcy była gotowa w imieniu małoletniego spadkobiercy kontynuować działalność. W tym celu w imieniu małoletniego spadkobiercy złożyła wniosek o wpis przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z uwagi na dziedziczenie przedsiębiorstwa przez osobę małoletnią, nieposiadającą jeszcze na dzień wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego zdolności do czynności prawnych, zarówno czytelniczka (jako przedstawicielka ustawowa syna), jak i pełnomocnik małoletniego podejmowali wszelkie bieżące i zachowawcze czynności, aby kontynuować prowadzenie działalności przedsiębiorstwa (w tym samym kształcie, w jakim prowadził je zmarły). Odziedziczone przez małoletniego przedsiębiorstwo wymaga stałego administrowania i zarządzania. Z oczywistych przyczyn małoletni nie był w stanie zarządzać samodzielnie tym przedsiębiorstwem. W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa niezbędne było jego wydzierżawienie przez czytelniczkę. W związku z tym, na skutek wniosku matki o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego, zgodnie z postanowieniem sądu rejonowego czytelniczka zawarła z synem, reprezentowanym przez kuratora, umowę dzierżawy tego przedsiębiorstwa. Stronami umów, na podstawie których dokonywane są nabycia towarów i usług, jest przedsiębiorstwo zmarłego i na nie są wystawiane faktury . Czytelniczka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny i wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane VAT. Czy prowadząca własną działalność gospodarczą czytelniczka ma prawo – jako dzierżawca przedsiębiorstwa prowadzonego pod firmą zmarłego – do uwzględnienia podatku naliczonego z faktur wystawionych na przedsiębiorstwo zmarłego już po zawarciu umowy dzierżawy przedsiębiorstwa odziedziczonego przez małoletniego?