Do 2015 r. osoba fizyczna, która wniosła aportem swoje przedsiębiorstwo do spółki osobowej, nadal była stroną postępowania dotyczącego swoich zobowiązań podatkowych za okresy sprzed wniesienia aportu. Natomiast spółka ta odpowiadała całym swoim majątkiem, solidarnie z tą osobą (fizyczną), za zaległości podatkowe związane z wniesionym przedsiębiorstwem powstałe do dnia aportu.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku siedmiu sędziów.