Spytał o to podatnik, który w lipcu 2015 r. wyjechał na stałe za granicę. Od tego czasu pracuje nieprzerwanie w firmie w Holandii, nieopodal granicy z Niemcami. W 2016 r. przeprowadził się do Niemiec, gdzie mieszka do tej pory. Ożenił się, został ojcem dwójki dzieci. Cała rodzina mieszka w Niemczech, wynajmują tam mieszkanie. Tam też dzieci chodzą do przedszkola, natomiast podatnik z żoną dojeżdżają do pracy w Holandii.