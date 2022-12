Chociaż NSA nie potwierdził wprost, że kajmak to wyrób mleczarski (0404 CN) opodatkowany 5-proc. VAT, to jasno wskazał, że zasadniczymi elementami masy kajmakowej są mleko i posmak mleka. Z ustnych motywów wyroku wynika też jasno, że sąd nie podzielił żadnego z argumentów organów podatkowych oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, które zmierzały do tego, że jest to wyrób cukierniczy. Argumentami tymi miały być: wysoka zawartość cukru, skomplikowany proces technologiczny prowadzący do powstania kajmaku oraz przeznaczenie wyrobu do celów cukierniczych.