Przypomnijmy, że mechanizm pay and refund (MPR) dotyczy wypłat na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego. Polega on na tym, że polski płatnik musi pobrać przy takiej wypłacie podatek u źródła w ustawowej wysokości (20 proc. lub 19 proc.), jeżeli w danym roku zostanie przekroczony próg 2 mln zł wypłat na rzecz jednego podmiotu powiązanego. Dopiero potem można ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku – do wysokości wynikającej z zastosowania zwolnienia podatkowego lub niższej stawki, zgodnie z międzynarodową umową o unikaniu opodatkowania.