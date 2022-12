W czwartek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, publikowanym na stronach kancelarii premiera, opublikowana została informacja o planowanej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, nad którą pracuje Ministerstwo Finansów. Jej celem jest wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur elektronicznych z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur.

„Ogólne obowiązkowe e-fakturowanie będzie stosowane w Polsce począwszy od 1 stycznia 2024 r. System ten będzie działał w oparciu o infrastrukturę wykorzystywaną przez dobrowolny model fakturowania elektronicznego, który został wdrożony od 1 stycznia 2022 r., tj. odpowiednio wcześniej aby umożliwić przedsiębiorcom płynną adaptację do modelu obligatoryjnego” – podano w informacji opublikowanej na stronach KPRM.

Zgodnie z zapowiedzią, model obligatoryjny e-fakturowania obejmie zasadniczo czynności, które obecnie wymagają udokumentowania fakturą wystawioną zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania jest możliwe na podstawie uzyskanej przez Polskę derogacji od unijnego systemu podatku od wartości. Odstępstwo to pozwala naszemu krajowi na akceptowanie wyłącznie tych faktur, które zostały wystawione w postaci dokumentów lub not w formie elektronicznej.

„Obligatoryjne e-fakturowanie obejmie czynności podlegające VAT w Polsce, w tym krajowe dostawy towarów i świadczenie usług dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), na rzecz organów publicznych (B2G) lub konsumentów (B2C). Obowiązek wystawiania e-faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (zwanego dalej: KSeF) będzie miał zastosowanie do podatników wykonujących czynności objęte wymogiem fakturowania według polskich regulacji VAT, którzy posiadają siedzibę w Polsce. Pozostali podatnicy zasadniczo będą mogli korzystać fakultatywnie z tego systemu. Ponadto w KSeF fakultatywnie będą mogły być wystawiane faktury VAT RR” – podano w informacji.

Zgodnie z proponowaną regulacją, od 2025 roku zostanie wycofana możliwość wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nie będzie także uznawany za fakturę paragon z NIP do 450 zł. „Dzięki objęciu obowiązkowym fakturowaniem w KSeF generalnie faktur, istnieje możliwość usprawnienia i przyspieszenia weryfikacji zasadności zwrotów VAT w urzędach skarbowych. W związku z tym projekt zakłada generalne skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT o 1/3, z 60 do 40 dni” – dodano.

Jednocześnie zapowiedziano, że wraz z wprowadzeniem obowiązkowych faktur elektronicznych zostanie wprowadzona regulacja, pozwalająca na korzystanie przez konsumentów z udostępnionej przez Ministra Finansów narzędzia informatycznego umożliwiającego dostarczanie nabywcom paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej.

„Rozwiązanie to pozwoli na zbudowanie systemu dystrybucji paragonów elektronicznych i przyczyni się do ograniczenia wydawania i stopniowej eliminacji paragonów papierowych, ograniczenia szarej strefy. Wpłynie również pozytywnie na środowisko. Rozwiązanie przyczyni się również do zwiększenia dostępności zwrotów VAT dla podatnika bezgotówkowego – uregulowany w ustawie o VAT zwrot w terminie 15-dniowym w związku z przyjmowaniem płatności bezgotówkowych i zasadniczo prowadzeniu sprzedaży detalicznej” – czytamy w informacji na stronach KPRM.

Projekt ustawy ma zostać przedłożony Radzie Ministrów w I kw. 2023 r. (PAP)

autor: Marek Siudaj

