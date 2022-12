Zapraszamy na praktyczne warsztaty INFORAKADEMII podsumowujące praktykę stosowania przepisów w zakresie podatków dochodowych wprowadzonych w 2022 roku oraz omawiające najważniejsze zmiany w tym zakresie wchodzące w życie w 2023 roku. Webinarium potrwa 90 minut.

Celem webinarium jest przybliżenie najważniejszych zmian wchodzących w życie od 2023 r. w PIT i CIT, a także w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Po zamieszaniu roku 2022, czyli wprowadzeniu do początku oraz w trakcie tego roku zmian stanowiących kolejne odsłony Polskiego Ładu, rok 2023, a przynajmniej jego początek, może wydawać się „nudny”. Nie dajmy się jednak zwieść pozorom. Owszem zmian jest znacznie mniej, ale warto pamiętać, że to właśnie w 2023 r. wchodzi w życie część regulacji wprowadzonych kolejnymi odsłonami Polskiego Ładu. UWAGA – w tym zmiany odsunięte na później, jako uciążliwe dla podatników! A do tego trzeba się przygotować. Temu właśnie służy nasze webinarium, w czasie którego zostaną omówione najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych na 2023 r. Nie warto ryzykować podejścia do rozliczenia jednego z najtrudniejszych podatkowo lat bez pełnej wiedzy na temat tego, co nas czeka!

W programie webinarium:

1. Amortyzacja od nieruchomości mieszkalnych w PIT i CIT – czy naprawdę ustawodawca nie widzi różnic?

2. Opodatkowanie najmu prywatnego – przygotujmy się na nową odsłonę sporów z fiskusem

3. Składki od wynagrodzeń w kosztach pracodawcy (CIT/PIT)

4. Współdzielenie kwoty wolnej w PIT

5. Oświadczenia składane płatnikom PIT od 2023 r.

6. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych – zmiana dopiero od 2023 r.

7. Co z tą ukrytą dywidendą?

8. Koszty finansowania dłużnego w kosztach podatnika CIT

9. Estoński CIT – zmiany na 2023 r.

A. Wybór estońskiego CIT przed końcem roku

B. Wygaszenie podatku z korekty wstępnej

C. Wydatki niezwiązane z działalnością spółki – doprecyzowanie czy zmiana merytoryczna?

D. Zakończenie stosowania estońskiego CIT a podatek od niepodzielonych zysków

10. Podatek od przerzucania dochodów – nieco jaśniej, ale czy na pewno lepiej?

11. Podatek minimalny na razie niegroźny, ale jak długo?

12. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium

Niezbędne informacje:

„PIT i CIT 2023. Jak przygotować się do zmian” + Q&A + certyfikat gwarantowany

Termin: 6 grudnia 2022, godz. 10:00-11:30

Prowadzący: Radosław Kowalski

Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, wcześniej kierownik działu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych. Autor licznych publikacji, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

Webinarium odbędzie się 6 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 i zakończy się o godz. 11.30.

