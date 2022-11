Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC opodatkowaniu PCC podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy. Nie zawsze jednak umowy sprzedaży rzeczy podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W szczególności umowy sprzedaży nie podlegają najczęściej opodatkowaniu PCC w zakresie, w jakim są opodatkowane VAT (art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o PCC). Wyłączenie to ma zastosowanie również w przypadkach, gdy sprzedaż komisowa jest opodatkowana VAT według procedury opodatkowania marży (na zasadach określonych w art. 120 ustawy o VAT). Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 grudnia 2016 r. (nr 2461-IBPB-2-1.4514.592.2016.1.MZ), w której czytamy: „skoro istotnie czynność sprzedaży używanego samochodu na rzecz Wnioskodawczyni w komisie samochodowym będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług na zasadach określonych w art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług (będzie udokumentowana fakturą VAT wystawioną przez komisanta z adnotacją «procedura marży – towary używane») – co jak wskazano powyżej nie jest przedmiotem niniejszej interpretacji, gdyż interpretacja wydawana jest wyłącznie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych – to na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa sprzedaży samochodu nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – będzie z niego wyłączona. Tym samym Wnioskodawczyni (kupująca) nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu tej umowy”.

Mając to na uwadze, należy zauważyć, że obowiązek dokonywania zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności istnieć może również przy opłacaniu zaliczek (potwierdził to minister finansów w objaśnieniach podatkowych z 23 grudnia 2019 r. w sprawie mechanizmu podzielonej płatności). W konsekwencji naruszanie obowiązku dokonywania zaliczek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności może skutkować wyłączeniem możliwości zaliczenia kosztów transakcji odpowiadających tym zaliczkom do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych stanowią co do zasady koszty uzyskania przychodów. Dotyczy to tej części ich wartości, która nie została pokryta sumą odpisów amortyzacyjnych (zob. art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT). Wyjątek od tej zasady dotyczy środków trwałych, które zostały zlikwidowane z tego powodu, że utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności podatnika (art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT). Na gruncie powyższych przepisów sporna przez długi czas była kwestia, czy możliwe jest zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu niezamortyzowanych inwestycji w obcych środkach trwałych, jeżeli zaprzestanie możliwości korzystania z inwestycji jest konsekwencją rozwiązania umowy najmu, na której podstawie używany był obcy środek trwały. Ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 25 czerwca 2012 r. (sygn. akt II FPS 2/12) taką możliwość dopuścił. Co istotne, podobne stanowisko zajmują obecnie również organy podatkowe (zob. interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 kwietnia 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.211.2019.2.RK, z 18 czerwca 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.117.2021.2.EJ oraz z 31 marca 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.40 10.640.2021.1.PB). Prowadzi to do wniosku, że w przedstawionej w pytaniu sytuacji możliwe jest zaliczanie do podatkowych kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym.©℗