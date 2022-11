Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy nie znajdą już przepisu o załącznikach PIT/WZ, PIT/WZR, CIT/WZ lub CIT/WZG. Ale – jak odpowiedziało Ministerstwo Finansów na pytanie DGP – nadal trzeba będzie jeszcze dołączyć je do zeznania za 2022 r. Czy faktycznie? Powstały co do tego wątpliwości.

Spytaliśmy zatem jeszcze ekspertów, co o tym sądzą. Ci zgadzają się z MF – przepisu już nie będzie, ale obowiązek pozostanie.