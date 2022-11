Sprawa nieuznawania gmin za podatników VAT przy instalacji OZE może mieć bardzo poważne konsekwencje. Do TSUE trafiło pytanie dotyczące konkretnego przypadku instalacji realizowanych na nieruchomościach mieszkańców. Projekt realizowały władze Ciechanowa oraz gminy partnerskie. Wszystkie jednostki przyjęły stanowisko, że nie są podatnikami VAT, albowiem czynności wykonywane przez gminy nie są działalnością gospodarczą. Z taką interpretacją nie zgodził się organ podatkowy oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Ich wyroki zostały skierowane do NSA , a ten wystąpił do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi. Kilka dni temu rzecznik generalna Juliane Kokott przyznała rację samorządom.