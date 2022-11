Darowizny otrzymane w różnych dniach powinny zostać co do zasady zgłoszone na odrębnych formularzach SD-Z2. Jeżeli jednak podatnik zgłosił je razem, ale w ustawowym terminie, to nie straci zwolnienia z podatku od spadków i darowizn przewidzianego dla członków najbliższej rodziny – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.