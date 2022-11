Chociaż ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180; dalej: nowelizacja) jest poświęcona głównie zmianom w podatku dochodowym od osób prawnych, to nie obyło się też bez modyfikacji unormowań ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2180; dalej: ustawa o PIT). Właśnie poprzez dodany nowelizacją art. 31d ustawy o PIT ustawodawca przyznaje określonym płatnikom, którzy bezzasadnie naliczyli zryczałtowany podatek dochodowy lub w wysokości wyższej niż należna, uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie takiej nadpłaty i w wyniku tego odzyskania nadpłaconej kwoty zryczałtowanej daniny. Przepis ten obowiązuję od 26 października 2022 r., a na podstawie przepisu przejściowego (art. 23 ust. 1 nowelizacji) ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.