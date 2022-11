Danina na budowę pierwszej w Polsce elektrowni

MKiŚ i MF w czwartkowym komunikacie odniosły się do doniesień medialnych, zgodnie z którymi rząd miałby rozważać wprowadzenie nowej daniny w celu sfinansowania budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

"W związku z doniesieniami medialnymi na temat wprowadzenia nowego podatku na budowę elektrowni jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Finansów informują, że nie toczą się żadne prace nad podatkiem ani innymi opłatami lub daninami na sfinansowanie budowy elektrowni jądrowej. Takie rozwiązania zwiększałyby inflację, uderzając w polską gospodarkę i społeczeństwo" - podkreślono we wspólnym komunikacie resortów.

"Celem rządu jest stworzenie takiego modelu biznesowego, który pozwoli na obniżenie kosztów energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Przyczyni się to do utrzymania miejsc pracy w przemyśle i innych sektorach gospodarki oraz do reindustrializacji kraju" - zaznaczono.

Uchwała w sprawie budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Polsce

Rada Ministrów przyjęła w środę uchwałę ws. budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Polsce. Pierwszy blok elektrowni ma być wybudowany w północnej Polsce w amerykańskiej technologii reaktorów AP1000.

Premier Mateusz Morawiecki przekazał w środę, że orientacyjny koszt realizacji pierwszego w Polsce projektu jądrowego sięga 20 mld dolarów, co oznacza kwotę - jak zaznaczył - około 90-100 mld zł. Dodał, że Amerykanie wezmą udział finansowy w inwestycji, przy czym ostateczne decyzje co do wysokości tego udziału jeszcze nie zapadły i zależą od strony amerykańskiej.

Dopytywany o sposoby finansowania projektu, szef rządu podkreślił, że może ich być kilka. "Na tym etapie ważne jest, żebyśmy mieli zabezpieczenie finansowe właśnie na te najbliższe etapy i ono oczywiście jest" - zaznaczył premier Morawiecki.

Budowę wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Polsce zrealizuje Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, która realizuje zadania służące zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka odpowiada m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego, pełni też rolę inwestora w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej. (PAP)

