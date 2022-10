Do końca września do GUS trafiły 7264 pytania przedsiębiorców dotyczące klasyfikacji ich usług według PKWiU – dowiedział się DGP. To ponad dwa razy tyle, ile w całym zeszłym roku. Rekordziści czekają na odpowiedź urzędu od stycznia

- Czas oczekiwania na wydanie informacji klasyfikacyjnej znacząco się wydłużył w związku ze zmianą przepisów podatkowych od 1 stycznia 2022 r. oraz istotnym wzrostem liczby składanych wniosków. Średnio czeka się obecnie około sześciu miesięcy, a w szczególnie skomplikowanych sprawach nawet dłużej - przyznaje Główny Urząd Statystyczny w odpowiedzi na pytanie DGP. Taką samą informację dostaliśmy na infolinii Urzędu Statystycznego w Łodzi, gdzie mieści się Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur przyjmujący wnioski w sprawie klasyfikacji wyrobów i usług