Spytał o to iluzjonista, który w ramach działalności gospodarczej występuje przed publicznością. W związku z tym planował kupić sobie garnitur, koszulę i buty. Chciał się upewnić, że wydatki na ten cel będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Tłumaczył, że dla iluzjonisty strój estradowy to strój roboczy.