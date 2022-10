Potwierdził to dyrektor KIS. Przypomniał, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.) stawkę 3 proc. stosuje się do przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu. Za taką działalność zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy uważa się sprzedaż w stanie nieprzetworzonym nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów , w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.