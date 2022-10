Na zmianę już we wtorek podczas posiedzenia komisji zgodzili się przedstawiciele rządu, co oznacza, że Sejm nie powinien jej odrzucić. Zresztą art. 14 ust. 3 ustawy nowelizującej w wersji, która trafiła do Senatu, byłby niezgodny z konstytucją, na co zwróciło uwagę senackie biuro legislacyjne. Ograniczałby bowiem prawa nabyte podatkowych grup kapitałowych (PGK). Wcześniej problem sygnalizowali również Pracodawcy RP.